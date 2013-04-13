Manduro: Chavez'in ruhunu hissettim

Hugo Chavez’in geçen ay yaşamını yitirmesinin ardından, Venezuela yeni liderini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimlerde favori gösterilen ve başındaki kuş şapkasıyla seçim kampanyasını yürüten Nicolás Maduro, büyük ilgi toplamasını sağlayan taktiğinin sırrını açıkladı. Maduro, ‘eski akıl hocası Chavez’in kendisine yine akıl verdiğini’ söyledi.

Venezuela, yarın yeni liderini seçmek için sandık başına gidiyor. Seçim yarışında rakiplerinden daha şanslı kabul edilen Nicolás Maduro, sırrının ‘Chavez’in kendisine verdiği taktik olduğunu’ söyledi.

Maduro, ‘10 gün önce akıl hocası Chavez’in, bir kilisede kendisine kuş olarak belirdiğini ve seçim kampanyasını kutsadığını’ söyledi.

Bir zamanlar otobüs şoförlüğü yapan Maduro, “Kumandanım Chavez’in ruhunu hissettim” dediği olayda, kuşun üç defa başının üzerinde uçtuğunu belirtti. Maduro, Chavez’in ruhundan aldığını ileri sürdüğü enerjiyle en büyük rakibi olan Henrique Capriles’i geçeceğine inanıyor. Chavez’in en büyük rakibi kabul edilen Capriles, Ekim 2012’deki seçimlerde yüzde 44 oy almış ancak Chavez’in yüzde 11 oy altında kalmıştı.

Günde 189 kez Chavez diyor



Petrol zengini Venezuela'yı 14 yıl yöneten Hugo Chavez’in, uzun süre gördüğü kanser tedavisine 5 Mart günü yenik düşmesinin ardından, en son seçimlerde az farkla devlet başkanlığı şansını kaybeden Capriles de kampanyasına ara vermeden devam ediyor.

Maduro ise kendisini ‘Chavez’in oğlu’ olarak tanımlayarak eski liderin taraftarlarını kendine bağlamak istediği gibi, kuş şapkasıyla da uğradığı her seçim bölgesinde izleyeceği politikayı tek bir kelimeyle, ‘Chavez’ olarak tanımlıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Maduro seçim kampanyasında şu ana kadar Chavez’in ismini 7.200 defa kullandı. Bu rakam, Maduro’nun ağzından günde ortalama 189 kez Chavez isminin çıktığı anlamına geliyor.