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Mandıra'nın buhar kazanı patladı MUĞLA (A.A)

04 Ekim 2011 18:14

-Mandıra'nın buhar kazanı patladı MUĞLA (A.A) - 04.10.2011 - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir mandıranın buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bir mandıraya ait buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada mandırada bulunan Sevdiye Şahin, Zübeyda Şahin ve Şadiye Akkuş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenilen yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, patlamanın etkisiyle çevrede bulunan iki ev ve bir camide de maddi hasar meydana geldi.

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