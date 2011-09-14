-Mandela'nın yaşadığı açıklandı JOHANNESBURG (A.A) - 13.09.2011 - Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın öldüğü yolundaki söylentiler yalanlandı. Güney Afrika'nın resmi yayın organı SABC'nin haberine göre Nelson Mandela Vakfı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çıkan söylentileri yalanlayarak, Mandela'nın yaşadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Güney Afrika'nın ilk siyahi cumhurbaşkanı olan 93 yaşındaki Mandela, ocak ayında akut solunum enfeksiyonu yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra iyileşen Mandela doğduğu Kunu köyünde yaşıyor. 1980'lerde verem olan Mandela, 2001 yılında da prostat kanseri tedavisi görmüştü.