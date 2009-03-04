Mandela'nın torunu siyasete atılıyor

Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, siyasete atılma kararı aldı.
Güney Afrika siyahlarının efsanevi lideri eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın, dedesinin izinden yürüyerek siyasete atılma kararı aldığı bildirildi.
Güney Afrika'da Nisan ayında yapılacak seçimde, Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) milletvekilliğine aday gösterilen Mandla Mandela'nın, partisine seçimler öncesinde güç katması amaçlanıyor.
Mandla Mandela'nın yolsuzlukla suçlanan devlet başkanı adaylarından Jacob Zuma ile iş ilişkisi bulunuyor.