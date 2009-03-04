T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mandela'nın torunu siyasete atılıyor

Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, siyasete atılma kararı aldı.

04 Mart 2009 02:00

Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, siyasete atılma kararı aldı.

Güney Afrika siyahlarının efsanevi lideri eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın, dedesinin izinden yürüyerek siyasete atılma kararı aldığı bildirildi.

Güney Afrika'da Nisan ayında yapılacak seçimde, Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) milletvekilliğine aday gösterilen Mandla Mandela'nın, partisine seçimler öncesinde güç katması amaçlanıyor.

Mandla Mandela'nın yolsuzlukla suçlanan devlet başkanı adaylarından Jacob Zuma ile iş ilişkisi bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24