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Dünya

Mandela'nın durumu 'iyiye gidiyor'

Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri olan ve 'ulusun babası' olarak görülen Nelson Mandela'nın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı

01 Nisan 2013 16:06

Akciğerindeki enfeksiyonun tekrarlaması üzerine, yeniden hastahaneye yatırılan Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın doktorları hastalarının sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın önde gelen insan hakları savunucusu Mandela günü dinlenerek geçirdi ve tedavisine devam ediliyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, 'Madiba' diye anılan eski cumhurbaşkanının  hangi hastanede yattığı açıklanmazken, Güney Afrika çapında kiliseler, Pazar ayinlerinde 94 yaşındaki Mandela'nın sağlığı için dua ettiler.

Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri olan Mandela 'ulusun babası' olarak görülüyor. 1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı olmuştu.

1980'lerde Robben Adası'nda tutulduğu hapishanede vereme yakalanan Nelson Mandela Ocak 2011'de de akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü. Bu ay başında da bir gece hastahanede yatmıştı.

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