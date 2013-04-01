Mandela'nın durumu 'iyiye gidiyor'

Akciğerindeki enfeksiyonun tekrarlaması üzerine, yeniden hastahaneye yatırılan Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın doktorları hastalarının sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın önde gelen insan hakları savunucusu Mandela günü dinlenerek geçirdi ve tedavisine devam ediliyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, 'Madiba' diye anılan eski cumhurbaşkanının hangi hastanede yattığı açıklanmazken, Güney Afrika çapında kiliseler, Pazar ayinlerinde 94 yaşındaki Mandela'nın sağlığı için dua ettiler.

Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri olan Mandela 'ulusun babası' olarak görülüyor. 1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı olmuştu.

1980'lerde Robben Adası'nda tutulduğu hapishanede vereme yakalanan Nelson Mandela Ocak 2011'de de akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü. Bu ay başında da bir gece hastahanede yatmıştı.