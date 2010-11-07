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Spor

MANDELA KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI JOHANNESBURG (A.A)

07 Kasım 2010 22:36

-MANDELA KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI JOHANNESBURG (A.A) - 11.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda ile İspanya arasında oynanacak finalden önce düzenlenen kapanış törenine Güney Afrika lideri Nelson Mandela da katıldı. Johannesburg'daki Soccer City Stadı'nda düzenlenen törene katılıp katılmayacağı son ana kadar belli olmayan Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Mandela, törenin sonunda final maçını izlemek üzere stada geldi. Mandela'nın torunu Mandla, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), büyük babasına, törene katılması yönünde ısrarcı davrandığını iddia etmişti.  FIFA'dan anlayış beklediklerini ifade eden torun Mandela, ''FIFA, ailemizden birini kaybettiğimizi ve yasta olduğumuzu anlamalı. Bence bu, ailemizi kendi haline bırakmaları için yeterli bir sebep'' dedi. 91 yaşındaki Nelson Mandela, kupanın 11 Haziran'daki açılış törenine, torununun 13 yaşındaki kızının önceki akşam trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle katılmamış, bir ay süren kupa boyunca gündemde fazla yer almamıştı. Dans ve ışık gösterileriyle başlayan törende dünyaca ünlü Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira da sahne aldı. Shakira, Dünya Kupası için özel olarak bestelenen ''Waka Waka'' adlı parçasıyla izleyenleri coşturdu.

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