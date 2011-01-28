T24 - Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela, hastaneye kaldırıldı. İki gündür hastanede tutulan Mandela'nın sağlığıyla ilgili endişeler artıyor.

Irkçılık karşıtı eylemlerin simgesi olan Nelson Mandela, rutin testler için hastaneye kaldırıldı.

Mandela’nın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ancak bu 92 yaşındaki liderin sağlığıyla ilgili endişelere neden oldu.

İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma gelişmeler hakkında haberdar edildi.

Devlet Başkan Yardımcısı Kgalema Motlanthe, yaptığı açıklamada, Mandela'ya bir takım özel testler uygulandığını, paniğe neden olacak bir durum olmadığını kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın dualarının Mandela ile birlikte olduğu kaydedildi.

Mandela, sık sık hastaneye kontrole gidiyor, ancak son ziyaretinde hastanede uzun süre kaldığına dikkat çekiliyor.

Son zamanlarda kamuoyunda fazla görünmeyen Mandela, ırkçılığa karşı mücadelesi nedeniyle 27 yıl hapis yatmıştı.

Güney Afrika'nın 1994'te ilk siyah devlet başkanı olan Mandela, bir dönem görev yaptıktan sonra 1999 yılında istifa etmişti.



