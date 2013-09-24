'Mandela' filmi 'Özgürlüğe Uzun Yürüyüş' tamamlandı

Çeviri: Nazım Tural

Nelson Mandela’nın otobiyografisi, Mandela “Long walk to Freedom- Özgürlüğe Uzun Yürüyüş”adlı kitaptan William Nicholson tarafından uyarlanan senaryo üzerine yapılan filmin dünya gösterimi 8 Eylül günü Kanada-Toronto Film Festivalinde yapıldı.

Bu güne kadar, Mandela’nın yaşamının belli kesitlerini ele alanı filmler yapılmasına karşın, bu film Mandela’nın yaşamının tüm önemli aşamalarını yansıtma iddiasını taşımakta. Film efsane liderin, çocukluğundan başlayarak, gençlik yılları, Afrika Ulusal Hareketi’ne katlımı, ırkçı beyaz yönetime karşı sürdürdüğü mücadele, yargılanmaları, cezaevi günleri ve Güney Afrika’nın demokratik seçimle işbaşına gelen ilk siyah lideri seçilmesine kadar geçen uzun ve sıkıntılarla dolu hayatını ekranlara taşımakta.

Film, ırkçılık karşıtı yaptığı filmlerle tanınan Güney Afrika’nın önde gelen film yapımcısı Anant Singh tarafından çekildi. Film, yapımcının bu tür filmlerinin en önemlsi olarak kabul edilmekte. Sing daha önce, Ağla sevgili yurdum, Sarafina gibi ırkçı beyaz yönetim dönemine ilişkin önemli filmlerin yapımcılığını üstlenmişti. Nelson Mandela’nın kendisi için ‘’ büyük yetenek, çok saygı duyduğum bir yapımcı’’ dediği, bu nedenle otobiyografisinin film haklarını kendisine verdiği ifade edilmekte.

Filmin, Güney Afrika tanıtımı ise Mandela Vakfı organizasyonu ile 18 Eylül’de Johannesburg’ta yapıldı. Güney Afrika’da heecanla beklenen film tantımında filmin yapımcısı Anant Singh, "Film 35 milyon dolar bütçesi ile Güney Afrika’nın en yüksek bütçesine sahip. Hollwood’ta yapılsa rakam 150 milyon dolar olurdu. Nelson Mandela bana bu görevi verdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum ama bir o kadar da büyük bir sorumluluk aldığımın farkındaydım." diyerek duygularını dile getirdi. Bir çok yazar ve direktörle 75 senaryo taslağı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Singh, filmde 420 araç kullandıklarını söyledi. Filmin Kasım’da gösterime girmesi beklenmekte. Mandela Vakfı CEO’su Sello Hatang, "Vakfımız sinemadan gurur duyuyor. Güney Afrikalılar yakında efsane liderin hayatını izleyecekler ve Mandela’yı daha iyi anlayacaklar." dedi.

Yönetmenliğini Justin Chadwick yaptığı Filmde Mandela’yı İngiliz oyuncu Idris Elba oynarken, Tony Kgoroge, Walter Sisulu’yu, komedyen Riaad Moosa ise Ahmet Kathrada’yı oynadı..

Cezaevi yıllarında yakalandığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle zaman zaman hastaneye kaldırılan, Güney Afrika’nın efsanevi lideri yaklaşık dört ay önce yeniden ağırlaşarak kaldırıldğı hastanede üç ay kalmış 1 Eylül Pazar günü hastaneden evine çıkarılmıştı. Bakımı halen evinde sürdürülmekte olan Mandela’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak belli bir istikrar gösterdiği bildirilmekte.