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Yaşam

Mandalina bahçesinde patlama

Aydın'da İngilizce öğretmenine ait mandalina bahçesinde patlama meydana geldi.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Aydın’ın Söke İlçesi’ne bağlı Bağarası Beldesi’ndeki bir mandalina bahçesinde meydana gelen patlamada, İngilizce öğretmeni 42 yaşındaki Cengiz Keskin ağır yaralandı. Kimyasal bir maddeden kaynaklandığı düşünülen patlamanın kazı çalışmaları jandarma tarafından sürdülüyor.


Kimyasal bir maddeden kaynaklandığı düşünülen patlama nedeniyle bahçede yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan çok miktarda gübre türü kimyasal ve 30’a yakın makineli tüfek mermisi bulundu. Jandarmanın bahçedeki kazı çalışmasının sürdüğü öğrenildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Bağarası Beldesi’ne bağlı Yeniköy Köyü’nde meydana geldi. Kimyasal bir maddeden kaynaklandığı düşünülen mandalina bahçesindeki şiddetli patlamada, Koçarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cengiz Keskin ağır yaralandı. Patlamayı duyan köylülerin haber vermesi üzerine ambulansla önce Söke Devlet Hastanesi’ne, ardından eşinin hemşire olarak çalıştığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan öğretmen Cengiz Keskin tedaviye alındı. Başına şarapnel parçaları isabet ettiği saptanan ve ameliyattan çıkan Cengiz Keskin’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


Ağabeyi Ankara’da muvazzaf subay olan Cengiz Keskin’in patlamanın yaşandığı mandalina bahçesini 4 yıl önce satın aldığı öğrenildi. Bu arada, patlamanın ardından polis ve jandarma ekipleri mandalina bahçesini güvenlik kordonuna aldı.


KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Söke’den gelen olay yeri inceleme ve bomba uzmanlarının incelemesi sonrası jandarma bahçede kazı çalışması başlattı. Bahçede dün akşam saatlerinden itibaren süren kazı ve aramalarda, 30’a yakın makineli tüfek mermisi ile patlayıcı madde yapımında kullanılan çok miktarda gübre türü kimyasal bulunduğu öğrenildi.



AYDIN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Söke'nin Bağarası Beldesi'ndeki mandalina bahçesinde yapılan kazı ve aramalarda, 40 adet dolu, 15 adet boş `Biksi' makineli tüfek mermisi; 15 dolu kalaşnikof mermisi; 3 dolu ve 1 boş G3 mermisinin yanı sıra ne olduğu henüz anlaşılamayan ve laboratuvarlarda incelemesi devam eden beyaz kristal şeklinde kimyasal zerrecikler bulunduğu bildirildi.


İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

Daha önce fen bilgisi öğretmeni olduğu belirtilen ancak İngilizce öğretmeni olduğu açıklanan Cengiz Keskin'in yoğun bakımda tutulması nedeniyle, patlamanın ve mühimmatların terör örgütleriyle ilgisi olup olmadığı yönünde net bir bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.


Öte yandan, mandalina bahçesindeki patlama sırasında eşi ve kızının da Keskin'in yanında olduğu belirtildi.

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