Manço'nun Belçika'daki evi müze oldu

T24 - Barış Manço'nun Belçika'nın Liege kentinde uzun yıllar yaşadığı bina ''Liege Barış Evi'' adıyla müzeye dönüştürüldü.



Açılış töreninde kurdeleyi Barış Evi Derneği Başkanı Aslı Gülerman ve Brüksel bölge hükümeti milletvekili Mahinur Özdemir birlikte kesti.



Törene, Liege Belediyesi'nin kültürden sorumlu Başkan Yardımcısı Jean Pierre Hupkens, Beçikalı ve Türk sanatçılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Manço hayranları katıldı. Açılışa Barış Manço'nun ailesinden katılım olmamasını ''üzücü'' ve ''iletişim kopukluğuna'' bağlayan Dernek Başkanı Gülerman, ''Bir yanlış anlama oldu ve giderilemedi ama bunun bedelini Barış Manço ödememeli'' dedi.



Gülerman, ''Barış Manço Evi'nin açılışıyla gerçekten çok büyük adım atıldı. Buranın müze olması için başvurduğumuz Liege Belediyesi'nden olumlu cevap geldi. Önümüzdeki günlerde Türk Kültür Bakanlığı'yla da görüşmeler yapmayı düşünüyoruz'' dedi.



Gülerman, kültür evinin tamamen müzeye dönüştürülmesinin Türkiye ve Belçika arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğini ve burada belediyenin de desteğiyle Fransızca ve Türkçe dil kursları yanında saz ve halk oyunları kursları verileceğini belirtti.

Manço ailesi kırgın



Doğukan Manço ise, yaptığı açıklamada dernek yönetimi sorumlu olmasa da bir dönem başkaları tarafından satın alınan evde babasından kalan eşyaların internette satışa çıkarılmasından üzüntü duyduğunu ve yaşanan benzeri tatsızlıkların kendisini bu projeden soğuttuğunu belirtti.





