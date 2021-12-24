Mancium Token, Tokenomisi Detaylarıyla Belli Oldu

Oyun sektöründe yakaladığı tecrüleri blockchain teknolojisine aktararak Mancium Tokeni piyasalara süren Manc, tokenomi detaylarını da en ince ayrıntısına kadar paylaştı. Totalde 100.000.000 adet token arz edilmeyi beklerken son derece dengeli bir dağıtımın söz konusu olduğunu da söylemeliyiz. İşte tüm detaylarıyla Mancium Tokenomisi.

Manc Tokenomisi En İnce Ayrıntısına Kadar Belli Oldu

Teknoloji Haberi olarak Bir Sektörde öncü olan Manc'ın, blok zinciri teknolojisini geliştirerek ürettiği oyunlarda kullanılacak Manc Token, 100.000.000 adet olarak piyasalara arz edecek. Bu rakamın %22'lik ve en büyük bölümünü ise pazarlama bölümü kapsayacak. Pazarlama bölümünü %13'lük pay ile ekosistem büyümesi ve ekip takip edecek. Likidite ise %12'lik bir dilime sahip olacak. Onun arkasından ise %11'lik oran ile gelişim bölümü gelecek. Gelişim bölümünü ise %9'luk bir oranla LP&Stake Ödülleri izleyecek. Birleşme ve kazanma oranı ise %8. Danışman ve halk indirimi payları ise %4 olarak belirlendi. Geriye kalan %4'lük kısım ise Manc Akademi'ye ayrıldı.

Manc Akademi Nedir ?

Manc Akademi, yetenekli ve gelişime açık gençlerin oyun kodlama alanında kendini ileriy taşımasını sağlayacak dijital eğitim mecrasıdır. Kullanıcılarına, geliştiricilerine ve oyun editörlerine öğrenebilecekleri, yaratabilecekleri, oynayabilecekleri ve etkileşime geçebilecekleri bir ortam sunmaktadır.

Blockchain Teknolojisi

Blockchain, finansal işlemlerin veya değerli herhangi bir şeyin kaydedilebildiği, bozulmaz bir dijital defterdir. Bir blok zincirinde tutulan bilgiler, paylaşılan ve sürekli olarak uzlaştırılan bir veritabanı olarak bulunur. Bu, tutulan kayıtların herkese açık ve doğrulanabilir olduğu ve bilgisayar korsanlarının değiştirebileceği bilgilerin merkezi bir versiyonunun bulunmadığı anlamına gelir.

Örneğin, tedarik zinciri yönetiminde, blok zinciri teknolojisi, malların hareketini, menşeini ve miktarını izlemek için bir blok zincirinin kullanılabileceği izlenebilirlik ve maliyet etkinliğinin faydalarını sunar.