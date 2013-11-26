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Spor

Mancini: Mümkünse kazanmaya çalışacağız

'Real Madrid karşısında mümkünse kazanmaya çalışacağız, yenilsek de puan alsak da Juventus maçı çok daha önemli olacak'

26 Kasım 2013 23:43

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Real Madrid maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında "kazanmaya çalışacaklarını" söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini ve futbolcu Albert Riera, Şampiyonlar Ligi 'ndeki Real Madrid maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Mancini, şunları söyledi:
 

'Bütün oyuncularımızı elimizin altında'

 
Real Madrid geçen yıl çok güçlüydü. Bu sene de çok güçlü. Belki daha iyi oynayabilirler. Çok fazla değişen bir şey yok. Burada Real Madrid'e rakip olmak zaten zor. Yarın bütün oyuncularımız elimizin altında olacak. Hemen hemen hepsi hazır durumdalar. Bernabeu'da oynamak harika. Her zaman elinize geçmeyecek bir fırsat. O yüzden iyi oynamalıyız.
 

'Juventus maçı çok daha önemli' 

 
Sneijder yüzde yüz hazır değil. Takımla çalıştı ama yarın onunla ilgili karar vereceğim. Bizim için önemli bir oyuncu, riske de girmeyebiliriz. Umarım yarın oynar. Real Madrid karşısında mümkünse kazanmaya çalışacağız. Zor olacak ama deneyeceğiz. Yenilsek de puan alsak da Juventus maçı çok daha önemli olacak. Ben taraftarımızın takımı her zaman desteklediğini görüyorum.
 

'sonuçlar bizi şanslı duruma getirdi'

 
Muslera'nın Juventus karşısında oynamasını umuyorum. Son maç gruptan kimin çıkacağına karar verecek. İstanbul 'daki Real Madrid maçından sonra ikinci bölüme geçmek, ayağa kalmak zor gibiydi ama aldığımız sonuçlar bizi şanslı duruma getirdi. Şu an düşünmek olduğumuz tek bir şey var o da Real Madrid maçı. Casillas dünyanın en iyi kalecilerinden, kalitesini hep gösterdi.
 

Riera: Tecrübeliyiz

 
Ligde yabancı sayısının az olması handikap. Sezon başında Federasyon bu kuralı koydu, umarım değişir. Şimdilik bu kurala uymak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde en az geçen yıl geldiğimi yere gelmek istiyoruz. Real Madrid maçı öncesi transfer konuşmak istemiyorum. Ronaldo oynamadığı için belki biraz rahatlarız ama Real Madrid'in kadrosu çok kaliteli. Rakibin durumuna değil, kendimizin ne yapabileceğine bakmalıyız. Real Madrid'in galibiyet ihtiyacı olmamasının bize avantaj olmasını diliyoruz. Mancini ile fizik ve taktik konusunda çok çalışıyoruz. Real Madrid'e karşı oynama tecrübemiz var. Açıklar yakalamaya çalışacağız.

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