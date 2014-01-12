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Spor

Mancini, ipleri eline alıyor

Galatasaray 'da Mancini dönemi başladıktan sonra sarı kırmızılı takımda sert değişiklikler göze çarpıyor

12 Ocak 2014 00:11

Yabancı kontenjanının sezon sonunda azalacak olmasına rağmen Galatasaray'da dış transfer iddiaları bitmek bilmiyor. İtalyan teknik adam Mancini, Fatih Terim'den görevi devralmasıyla birlikte tüm düzenini oturtmak istiyor. Buna taktik dizilişle başlayan Mancini, ardından takım savunmasını da adeta baştan oluşturacak.
 

Mancini kendi takımını kuruyor 

 
Antalya kampında futbolcularına alan savunmasını bizzat öğreten Roberto mancini, Galatasaray'ın yıllanmış saha dizilişini de yeniden dizayn ediyor. Uzun zaman sonra Türk futbolunda 3-4-1-2 saha dizilişi ile maça çıkan Galatasaray, buna uygun futbolcular için de girişimlerini sürüdürüyor. Ünal Aysal ile birkaç gün önce görüşen ve transfer zirvesi diye adlandırılan buluşmanın ardından İtalyan hocanın istekleri de arttı. Alex Telles ve Vidic'in kadroya katılmasını isteyen İtalyan hoca, Amrabat, Dany, Riera ve hatta Chedjou ile Eboue'yi da elden çıkarmak istiyor. Mancini'nin Bruma'yı da kiralık olarak göndermek istediği de İngiliz basınına kadar sızmış bulunuyor.
 

Transferler Mancini'den sorulacak 

 
Yine İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Mancini hem devre arasında önemli takviyeler hem de sezon sonunda yepyeni bir takım için kolları sıvadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolculara yönelmeyi planlayan Mancini, tandığı isimlerden makine gibi işleyen bir takım oluşturma peşinde. İtalyan hocanın gündemine Vidic'İn ardından gelen isimler de Cambiasso ve Gareth Barry. İki futbolcuyla da çalışan Mancini, takım savunmasını güçlendirecek ve orta saha kurgusunda önemli yer tutabilecek bir futbolcuyu Galatasaray'a kazandırmak istiyor. O bölgede Melo olmasına rağmen alan savunması yaparken çok büyük sıkıntılar yaşayan ve ilk topları başarısız olan kullandıklarına inanan Mancini, iki isimden birini transfer etmek istiyor.
 

Ya Barry ya da Cambiasso 

 
Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Everton'da kiralık olarak forma giyen Manchester City'nin İnigliz oyuncusu Gareth Barry'yi sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Ada basınında çıkan haberlere göre, şu anda Everton'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi için Roberto Mancini yönetimle bir görüşme yaptı. Oyuncuyu yakından tanıyan ve kendisiyle 3.5 sene çalışan İtalyan teknik adamın, transfer için oyuncuyla da yakın zamanda görüşme yapabileceği kaydedildi. Eğer Cambiasso transferi gerçekleşirse Barry için herhangi bir girişim yapılmayacak. Sports Direkt News'ın haberine göre Mancini iki oyuncudan birini muhakkak takıma kazandıracak. Bu arada Cambiasso için Tottenham'ın da devrede olduğu belirtildi.

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