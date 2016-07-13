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Spor

Mancini: Gazete okumuyorum, radyo dinlemiyorum, sadece porno film izliyorum

Inter Teknik Direktörü Mancini, porno film izlediğine yönelik açıklamanın şaka olduğunu söyledi

13 Temmuz 2016 22:40

Galatasaray'ın eski hocası Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini, basın toplantısında porno film izlediğini söyledi, ardından şaka olduğunu dile getirdi.

Yeni sezona ilişkin ilk basın toplantısını düzenleyen Roberto Mancini'ye, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler soruldu.

DHA'nın haberine göre; Mancini, toplantı boyunca ikinci kez sorulan bu soruya, "Ben hiçbir şey okumadım. Bu nedenle bir şey bilmiyorum. Ben bir teknik direktörüm ve bu benimle alakalı bir konu değil. Icardi antrenmanını yapıyor ve gayret gösteriyor. Benim için önemli olan da bu" diye cevap verdi. 

Gazeteleri okumadığını, radyo dinlemediğini ve özel TV kanallarını izlemediğini dile getiren Mancini, "Sadece bazı porno filmleri izliyorum" diyerek güldü. Deneyimli teknik adam daha sonra, "Tabii ki şaka yapıyorum" diye de ekledi.

Mancini, Icardi'den beklentisinin, sezon boyunca en az 20 gol kaydetmesi olduğunu da belirtti.

 

"Güçlü ve sağlam bir takımımız var"

 

Yeni sezon için geçen hafta kampa giren takımının şu ana kadar iyi çalıştığını söyleyen Mancini, "Herkes çok fazla gayret gösteriyor" diye konuştu.

İtalyan teknik adam, az paraya başarılı futbolcuları da renklerine kattıklarını belirterek, "Güçlü ve sağlam bir takım var, eksik olan bir şey yok" dedi.

Inter, yıllığı 2 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık kontrat imzalayan Caner Erkin'i, bonservissiz kadrosuna katmıştı. Ever Benega da, Sevilla'dan bonservis bedeli olmadan transfer edilmişti.

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