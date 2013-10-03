Mancini: Drogba olağanüstü bir iş yaptı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Roberto Mancini, Juventus ile berabere kaldıkları maçın ardından görüşlerini dile getirdi.

Oynadıkları futbolcu değerlendiren Mancini, "Grubu canlı tutabilmemiz adına iyi oynamamız gerekiyordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Juventus'a karşı deplasmanda oynamak zor" dedi.

Diddier Drogba'ya övgüler

Didier Drogba'nın performansı hakkında konuşan italyan teknik adam, "Didier Drogba iyi bir maç çıkardı. Juventus'a karşı forvette tek başına oynamak kolay değil. Golünü attı, asistini yaptı ve iyi bir iş çıkardı" diye konuştu.

Daha iyi bir takım olacaklarını söyleyen Mancini, "Takımımız çalışacak daha iyi noktaya gelecek. Çok iyi oyunculardan oluşan bir takım var. Biraz kendine güveni sahaya yansıtmak lazım. İkinci gün önce geldim. Kolay bir hafta değildi. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Değişiklik mesajı

Maça tek forvet başlamaları hakkında 'Galatasaray bu oyun sistemiyle mi oynayacak?' sorusuna cevap veren Roberto Mancini, "Sahada kimin olduğu değil nasıl olduğu önemliydi. Grubu canlı tutmak adına kompakt oynamamız gerekiyordu. İlerleyen zamanlarda bir takım değişiklikler olacaktır" açıklamasını yaptı.

Riera ve Amrabat değişikliği ile ilgili gelen bir soruya Mancini, “Riera ilk yarıda biraz yoruldu. Amrabat istediklerimizi yaptı. Penaltıda şanssızlık vardı. Takım genel olarak iyiydi” şeklinde cevap verdi. Genel olarak savunmada iyi olduklarını ifade eden Mancini, “Penaltı maçın durumunu değiştirdi. İkinci gol ise dikkatsizlikten oldu” dedi.

Bir başka soru üzerine, 11’i belirlerken Türk ya da yabancı mı diye bakmadığını dile getiren Mancini, yabancı sınırlamasının Türkiye Ligi’nde problem olmayacağını kaydetti. Juventus'u tanımasının kendisi için avantaj olduğunu da belirten Mancini, henüz kendi takımını ise çok iyi tanımadığını söyledi