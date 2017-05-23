Manchester’daki saldırıya sosyal medyada tepki yağıyor

Şarkıcı Ariana Grande, Manchester'da verdiği konser sonrası düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü Twitter hesabında, "Kalbim paramparça oldu" diyerek paylaştı.

"Bang Bang" ve "Side to Side" şarkılarında Grande ile birlikte çalışan ABD'li rap sanatçısı Nicki Minaj, "Kalbim kardeşim Ariana ve İngiltere'deki bu trajik olaydan etkilenen her aile için acıyor. Bunu duyduğum için çok üzgünüm" şeklinde tweet attı.

Grande'nin arkadaşı ABD‘li şarkıcı Taylor Swift de Twitter hesabında, "Kalbim, dualarım ve gözyaşlarım bu gece Manchester'daki trajediden etkilenen herkes için. Tüm sevgimi gönderiyorum" sözlerini yazdı.

Ariana Grande'nin bir başka arkadaşı şarkıcı Katy Perry de Twitter'da duygularını, "Bu gece aileler için kalbim kırık. Ari için kalbim kırık. Bu dünyanın durumu için kalbim kırık" şeklinde dile getirdi.

ABD'li pop sanatçısı Demi Lovato, "Hayatını kaybeden masum konser izleyicilerini düşününce paramparça oluyorum. Herkes için dua ediyorum" dedi.

Politikacılar da Twitter'da tepki gösterdi

Politikacılar da duygu ve düşüncelerini sosyal medyada dile getirdi. İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Twitter hesabında, "Manchester'da korkunç olay. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve harika acil servis ekiplerimizle" ifadelerini yazdı.

Manchester'ın yeni seçilmiş belediye başkanı Andy Burnham, "Kalbim sevdiklerini kaybeden ailelerle, hayranlığım da cesur acil servis ekiplerimizle. Muhteşem kentimiz için korkunç bir gece" diye yazdı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Londra Manchester'ın yanında. Kalbimiz hayatını kaybeden, yaralanan ve cesur acil servis ekiplerimizle" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise Twitter'da, "Kalbimiz ve dualarımız Manchester'daki saldırıdan etkilenen insanlarla. Ölenler için yas tutuyor, yaralananların tamamen iyileşmesini umut ediyoruz" görüşlerini dile getirdi.

Kalacak yer için tweet

Saldırı sonrası Manchester'da yaşayanlar #RoomForManchester (Manchester için oda) etiketiyle Twitter'da kalacak yer ya da en azından bir çaya ihtiyaç duyanlara evlerinin açık olduğu çağrısı yaptı.

Örneğin @iamjesyrae adlı kullanıcı, "Bu gece yere ihtiyacı olan varsa, çift kişilik bir yatağımız ve iki koltuğumuz var" şeklinde yazdı.

@mshafiquk adlı kullanıcı da Twitter'da "Manchester taksileri Manchester Arena civarındaki insanlar için evlere ücretsiz servis sunuyor" bilgisini verdi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/CÖ