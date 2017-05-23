Manchester'da patlama: En az 19 ölü

İngiltere'de 21 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük konser salonu olan Manchester Arena'da Pazartesi gecesi yerel saatle 22.30 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in polis tarafından "dehşet verici bir terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini açıkladığı olayda, en az 19 kişi yaşamını yitirdi. Manchester polisi, patlamada yaralanan 59 kişinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Konser bitiminde dinleyicilerin salondan ayrıldığı sırada gerçekleşen patlama, binlerce insanın panik içinde kaçışmasına neden olurken, olay yerine çok sayıda polis aracı ve bomba imha ekiplerinin yanı sıra 60 ambulans sevk edildi.

Patlama sırasında konser veren ABD'li sanatçı Ariana Grande de üzüntüsünü Twitter'dan dile getirdi. "Kalbinin paramparça olduğunu" belirten Grande, "Çok çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum" diye tweet attı.

İngiltere'de 8 Haziran'daki erken seçim öncesi gerçekleşen olay nedeniyle hem Başbakan May, hem de diğer parti liderleri kampanya çalışmalarını askıya aldı.

IŞİD'lilerden sosyal medyada kutlama

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, patlamanın zamanlaması ve yeri itibarıyla, bunun muhtemelen bir intihar bombacısı tarafından düzenlenmiş terör saldırısı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Olayı şu ana kadar üstlenen olmazken, IŞİD destekçileri sosyal medyada kutlama mesajları yayımladı. IŞİD'le bağlantılı Twitter adreslerinden, başka yerlerde de benzer saldırılar düzenlenmesi için çağrılarda bulunuldu.

Manchester Arena'daki patlama, terör saldırısı olarak teyit edilirse, bu olay Temmuz 2005'te 52 kişinin hayatını kaybettiği Londra saldırılarının ardından İngiltere'deki en kanlı eylem olarak kayıtlara geçecek.

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Reuters/AP,CÖ/BD