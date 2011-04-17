-MANCHESTER CITY FİNALDE LONDRA (A.A) - 16.04.2011 - İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Manchester City, 10 kişi kalan Manchester United'ı 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 86 bin 500 futbolseverin izlediği mücadelede, Manchester City'de Tevez sakatlığı nedeniyle, Manchester United'ta ise Rooney cezası nedeniyle forma giyemedi. Manchester United Menajeri Alex Ferguson da cezasından dolayı karşılaşmayı tribünden izledi. 73. dakikada Zabaleta'ya sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kart gören Scholes takımını 10 kişi bırakırken, maçı Yaya Toure'nin 52. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Manchester City, finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Manchester United, Van der Sar, O'Shea (Dk. 84 Fabio), Ferdinand, Vidic, Evra, Scholes, Carrick, Park, Valencia (Dk. 65 Hernandez), Berbatov (Dk. 74 Anderson) ve Nani onbiriyle, Manchester City ise Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, De Jong, Barry, Yaya Toure, Silva (Dk. 86 Vieira), Adam Johnson (Dk. 79 Wright-Phillips) ve Balotelli'den oluşan kadrosuyla mücadele etti. Diğer yarı final karşılaşmasında Bolton ile Stoke City, yarın TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. Federasyon Kupasını bugüne kadar Manchester United 11, Manchester City ve Bolton 4'er kez müzesine götürürken, Stoke City henüz kupayı kaldırma başarısını gösteremedi. En son 1976 yılında Lig Kupasını kazanan Manchester City, 35 yıldır kupa hasretini gideremedi. 1904, 1934, 1956 ve 1969 yıllarında Federasyon Kupasını müzesine götüren Manchester ekibi, 1981 yılında kupada finale kadar yükselmiş ancak Tottenham Hotspur finalde kazanan taraf olmuştu. Federasyon Kupasının finali 14 Mayısta, Wembley Stadı'nda oynanacak.