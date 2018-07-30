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Spor

Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da

Brezilyalı futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza attı

30 Temmuz 2018 17:39

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Adana Demirspor, bir dönem Manchester United forması giyen Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuran Adana Demirspor yıldız ismin transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu. 3 yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun Türkiye serüveni resmen başlamış oldu.

Son olarak Coritiba'da forma giyen 30 yaşındaki Sambacı, 2007 ile 2015 yılları arasında Manchester United formasını giymişti. Kariyerinde 282 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu Anderson bu süreçte 16 gol, 32 asistlik performans sergiledi.

 

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