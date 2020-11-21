Manchester United, siber saldırıya uğradığını duyurdu

T24 Dış Haberler

Manchester United, cuma günü sistemlerinin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Kulüp, taraftarların verilerinin çalındığına dair bir bulguya denk gelmediklerini ifade etti.

Cumartesi günü Premier Lig'de kendi evinde West Bromwich Albion ile karşı karşıya gelecek Manchester United, maç için gereken sistemlerde bir sorun olmadığını bildirdi.

Manchester United'dan yapılan açıklamada kulübün siber güvenlik sistemlerinin saldırıya uğradıklarını hızlıca tespit ettiğini ve sistemleri kapattığını bildirdi. Kulüp, böyle bir senaryoya karşı geçmişte hazırlandıklarını belirtti.

Açıklamada dijital medya kanallarının saldırıdan etkilenmediğini belirten Manchester United, şu ana kadar kişisel verilerin çalındığıyla ilgili bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

Manchester United, olayın incelemeye alındığını belirtti.