-MANCHESTER UNITED ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN LONDRA (A.A) - 08.05.2011 - İngiltere Premier League'de şampiyonluk adayı iki takımı karşı karşıya getiren maçta Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Old Trafford Stadı'ndaki mücadelede, bu sezon sahasında hiç maç kaybetmeyen 73 puanlı lider Manchester United ile ligde son 10 maçtır yenilmeyen ve liderle arasındaki 15 puanlık farkı 3 puana kadar düşüren son şampiyon Chelsea karşı karşıya geldi. Son 6 yılda iki takım da 3'er kez şampiyon olma başarısını gösterdi. İki ekip bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşmiş ve tur atlayan taraf Manchester United olmuştu. Chelsea Menajeri Carlo Ancelotti, Stamford Bridge Stadı'nda 2-1 kazandıkları ligdeki ilk maçta, ilk 11'de sahaya sürdüğü golcü futbolcular Torres ve Anelka'yı yedek kulübesinde oturturken, güçlü rakibi karşısında Drogba, Malouda ve Kalou ile gol aradı. İtalyan teknik adam, 61. dakikada Kalou'yu oyundan alarak, yerine ''El Nino'' lakaplı Fernando Torres'e şans verdi. Manchester United Menajeri Alex Ferguson ise hafta içinde Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Schalke 04 karşısında dinlendirdiği Meksikalı Hernandez ile Wayne Rooney ikilisine forvette görev verdi. ''Kırmızı Şeytanlar'', karşılaşmanın henüz 36. saniyesinde ''Küçük Bezelye (Chicharito)'' lakaplı Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 13. golünü attı. Etkili orta sahasıyla Chelsea'nin tehlike yaratmasına izin vermeyen Manchester United, 23. dakikada Sırp savunma oyuncusu Vidic ile skoru 2-0 yaptı. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu ligdeki 5. golünü kaydetti. Chelsea, 31 ve 33. dakikalarda ceza alanı önünden Drogba ile iki etkili serbest atış kullandı. İlkinde kaleye giden topu kaleci Van der Sar çelerken, ikinci atışta top auta gitti. Karşılaşmanın 68. dakikasında, ceza alanı içinde müsait durumdaki Lampard topu filelere göndererek, farkı bire indirdi: 2-1. Bu futbolcu, ligdeki ilk maçta da Manchester ekibinin ağlarını havalandırmıştı. 70. dakikada hızlı gelişen Manchester United atağında, Rooney'nin boş kaleye gönderdiği topu son anda Alex çıkardı. 86. dakikada Manchester United, Hernandez ile gole çok yaklaştı. Meksikalı futbolcunun altı pas içindeki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. Karşılaşma ''Kırmızı Şeytanlar''ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. -''MANU''YA BERABERLİK YETİYOR- Chelsea'yi 2-1 yenen Manchester United, en yakın takipçisi ile puan farkını 6'ya çıkarırken, şampiyonluk için de büyük avantaj yakaladı. Liverpool ile birlikte 18'er şampiyonluğu bulunan ''Kırmızı Şeytanlar''a 19. şampiyonluk için kalan iki maçta bir beraberlik yetiyor. Matematiksel olarak Chelsea'nin de şampiyonluk iddiası devam ediyor. Lider Manchester United'ın son iki haftayı puansız kapaması halinde Chelsea maçlarını kazanırsa iki takımın puanları eşitlenecek. Bu durumda genel averaja bakılacak. Gol averajlarının da eşit olması halinde şampiyonu belirlemek için iki takım maç yapacak. Manchester United, ligdeki son iki maçında Blackburn Rovers ve Blackpool, Chelsea ise Newcastle United ve Everton ile karşılaşacak.