-MANCHESTER UNITED OYUNCUSU ANDERSON ÖLÜMDEN DÖNDÜ LİZBON (A.A) - 02.08.2010 - Manchester United'ın orta saha oyuncusu Anderson'un, önceki gece Portekiz'de kaza yaptığı ve alev alan aracından zorlukla çıkartılabildiği bildirildi. Jornal de Noticias gazetesinde yayımlanan habere göre görgü tanıkları, Brezilyalı futbolcunun, kullandığı spor aracın kontrolünü kaybettiğini ve duvara çarptığını söylediler. Bir görgü tanığı, aracın duvara çarptıktan sonra alev aldığını, öldüğünü düşündükleri sürücüyü araçtan sürükleyerek çıkarttıklarını belirtti. Görgü tanığı, iki koltuklu araçta Anderson'un yanı sıra iki kişi daha olduğunu, her 3 kişinin de kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğunu kaydetti. Yerel polis, Anderson'un kazadan önce bir gece kulübünde olduğunu ifade etti.