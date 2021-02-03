Manchester United tarih yazdı; Southampton son iki sezonda ikinci kez tek maçta 9 gol yedi

Premier Lig'in 22. Southampton'ı konuk eden Manchester United, rakibini 9-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 18'da Aaron Wan-Bissaka, 25'te Marcus Rashford, 34'te Jaün Bednarek (kendi kalesine),39'da Edinson Cavani, 69 ve 90'da Anthony Martial, 71'de Scott McTominay, 87'de Bruno Fernandes, 90+3'te Daniel James kaydetti.

Konuk ekipte 2'de Alexandre Jankewitz, 86'da Jan Bednarek kırmızı kart gördü.

Manchester United bu sonuçla puanını 44'e yükseltirken Southampton ise 29 puanda kaldı.

Southampton ise iki sezon içinde ikinci 9 gollü mağlubiyetini aldı. Southampton 2019/2020 sezonunun 10. haftasında da kendi evinde Leicester City'den 9 gol yemişti.