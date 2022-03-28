Manchester United, Çağlar Söyüncü'yü gözüne kestirdi

A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün devi Manchester United'a transfer olma ihtimali arttı. Çağlar'ı yeni mukavele için ikna edemeyen Leicester, 45 milyon euroya Türk yıldızı satmaya razı geldi.



İngiliz ekibi, önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Çağlar'ı yeni sözleşme için ikna edemiyor. Ada basınında sürekli olarak Çağlar Söyüncü'nün stoper arayan Manchester United'a gideceği konuşuluyor.

Manchester United'ın Çağlar Söyüncü için hazırladığı bütçe 45 milyon euro. Çağlar'dan daha yüksek bir bonservis kazanmayı hayal eden Leicester, bu teklifi kabul etmek durumunda kalabilir.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Çağlar Söyüncü tarihteki en pahalı Türk futbolcu olacak. Rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'da.