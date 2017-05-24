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Spor

Manchester United basın toplantısını iptal etti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Manchester United, bugün düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti

24 Mayıs 2017 12:28

UEFA Avrupa Ligi finalinde Çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Manchester United, bugün düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti.

Manchester United'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Manchester kentinde dün meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün düzenlenmesi planlanan basın toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

Final maçının hazırlıklarını kulübün tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik ekip, bugünkü çalışma öncesinde saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kulübün güvenlik nedeniyle stat turlarını iptal ettiği ve lisanslı ürün satışlarını yaptığı mağazayı da geçici olarak hizmete kapadığı kaydedildi.

Bu arada Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Vincent Kompany, Edwin van der Sar'ın da aralarında yer aldığı futbol dünyasının çok sayıda önemli ismi sosyal medya hesaplarından olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

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