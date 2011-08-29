Manchester United Arsenal'e acımadı

T24 - İngiltere Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Ada'nın iki devi karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Manchester United, Arsenal'i 8-2 mağlup ederek tarihi bir skora imza attı.



Manchester ekibinin gollerini 22. dakikada Danny Welbeck, 28 ve 90+1. dakikada Ashley Young, 41, 64 ve 82. (penaltı) dakikalarda Wayne Rooney, 67. dakikada Nani ve 70. dakikada da Ji Sung Park kaydederken, Londra ekibinin golleri 45. dakikada Theo Walcott ve 74. dakikada Robin Van Persie'den geldi.



Arsenal'de Carl Jenkinson 77. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Müsabakanın 27. dakikasında Kırmızı Şeytanlar'ın tartışılan file bekçisi De Gea, Van Persie kullandığı penaltı atışında kalesini gole kapattı. Öte yandan Londra ekibinin maç kadrosunda Türk asıllı Hollandalı oyuncu Oğuzhan Özyakup da yer aldı, ancak forma şansı bulamadı.



Bu sonuçla Manchester United geride kalan 3 haftada 3 galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Arsenal 1 puanda kaldı.