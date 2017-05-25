Manchester saldırganı Türkiye'den İngiltere'ye geçmiş

Reuters haber ajansına konuşan Türkiyeli güvenlik yetkilileri, İngiltere'nin Manchester kentinde 22 kişiyi öldüren intihar saldırganı Selman Abadi hakkında Türkiye ile daha önce herhangi bir istihbarat paylaşımı yapılmadığını, bu nedenle saldırganın İstanbul'dan Avrupa'ya seyahat etmesinin engellenmediğini aktardı.

Yetkililer, saldırganın seyahatleri esnasında Suriye'ye girdiğine yönelik bir kayıt bulunmadığını açıkladı.

Financial Times da duyurmuştu

Financial Times (FT) gazetesi, Manchester'da bir konser salonuna düzenlenen intihar saldırısının 22 yaşındaki zanlısı Salman Abedi'nin saldırıdan dört gün önce İstanbul'dan İngiltere'ye Almanya üzerinden uçtuğunu bildirmişti.

FT'nin internet sitesinde yer alan ve Alman istihbaratına dayandırılan haberde, Abedi'nin İstanbul'dan Düsseldorf'a ve buradan da Manchester'a uçtuğu belirtilmişti.

FT'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili de Çarşamba günü İngiliz makamlara Abedi ile ilgili dosyanın gönderildiğini söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

AFP'ye konuşan bir Türk yetkili de Manchester saldırısı zanlısının İstanbul'dan uçuş yaptığını teyit etti.

Yetkili, "İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan transit geçiş yaptığını teyit edebilirim" dedi.

Abedi'nin Türkiye'den Suriye'ye geçip geçmediği ya da Türkiye'de ne yaptığı henüz netleşmedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, zanlının kısa bir süre önce ailesinin yaşadığı Libya'dan Manchester'a döndüğünü söylemişti.

Fransa Suriye'ye gittiğini öne sürmüştü

Fransa ise İngiliz makamlar tarafından kendilerine patlamadan önce Abedi'nin önce Libya'ya, "sonra da muhtemelen Suriye'ye" seyahat ettiği bilgisinin verildiğini söylemişti.

İngiltere'de yürütülen soruşturmada Abedi'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ya da El Kaide gibi diğer başka radikal örgütlerle bağlantısı olup olmadığı ve varsa bunun detayları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Manchester'da bulunan Arena konser salonunda Pazartesi gece yarısı düzenlenen intihar saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaşamını yitirmiş ve 64 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı IŞİD üstlenirken, polis de zanlının Libya asıllı İngiltere vatandaşı 22 yaşındaki Abedi olduğunu açıklamıştı.