Manchester derbiye kilitlendi; City ve United kupada kapışacak

Jose Mourinho ve Pep Guardiola'nın göreve gelmesiyle farklı bir boyut kazanan Manchester United ile Manchester City rekabetinde yarın ikinci kez derbi heyecanı yaşanacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile sezonun ilk üç haftasını kayıpsız geçen ve kalesinde yalnızca bir gol gören Manchester United, 10 Eylül'de 2-1 kaybettiği derbinin ardından yaşadığı çözülmeyi İngiltere Lig Kupası 4. turunda yarın oynanacak Manchester derbisini bu kez kazanarak durdurmayı planlıyor.

Ezeli rekabetteki ilk randevudan 2-1'lik galibiyetle evine dönen Manchester City, Guardiola yönetiminde 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

City tökezliyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Celtic ile 3-3 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Manchester City, aynı hafta deplasmanda Tottenham'a yenilerek namağlup unvanını kaybetti.



Sahasında Everton ve Southampton ile 1-1 kaldığı maçların arasında Barcelona deplasmanından 4-0'lık ağır bir yenilgiyle dönen Manchester City, en son galibiyetini aldığı 24 Eylül tarihinden bu yana üç puan özlemini dindiremedi.

Rakibine göre daha erken düşüşe geçen ve tüm kulvarlardaki mücadelesini inişli çıkışlı sürdüren Manchester United'da ise Chelsea karşısında 4-0'lık skorla Premier Lig kariyerinin en ağır yenilgisini alan Jose Mourinho, "Düşler Tiyatrosu" olarak da bilinen 76 bin kişilik Old Trafford Stadı'nda ikinci bir derbi mağlubiyeti yaşamak istemiyor.

Manchester United ile Manchester City arasında yarın Old Trafford Stadı'nda oynanacak İngiltere Lig Kupası 4. tur karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise henüz belli değil.