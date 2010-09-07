-MANCHESTER CITY'DEN, BEŞİKTAŞ'A RET ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Beşiktaş'ın, Robinho'nun transferi için Manchester City'e 16,7 milyon sterlin teklif ettiği, ancak İngiliz kulübünün bu öneriyi geri çevirdiği ileri sürüldü. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Robinho'yu Real Madrid'den rekor bir transfer bedeli karşılığında, 34 milyon sterlin ödeyerek renklerine bağlayan Manchester City'nin, oyuncuyu çok daha düşük bir fiyata satmak istemediği ve Beşiktaş'ın 16,7 milyon sterlinlik teklifini reddettiği belirtildi. Haberlerde, Manchester City'nin, İngiltere'de mutlu olmayan ve teknik direktör Roberto Mancini ile iyi geçinememesinin neticesinde geçen sezon Santos'a kiralanan Robinho'yu, fiyatında indirim yaparak satabileceği, ancak yapılan masraf gözönüne alındığında Beşiktaş'ın teklifini az bulduğu kaydedildi. Şu ana kadar en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiğine dikkat çekilen haberlerde, Barcelona'nın da, az da olsa Robinho ile ilgilendiği hatırlatıldı.