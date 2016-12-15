Manchester City'den Berke Özer'e resmi teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Enes Ünal'ın ardından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Berke Özer için teklifte bulundu.

İki sezon önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer eden Manchester City, gelecek vadeden Türk futbolculara olan ilgisi sürüyor.



İngiliz kulübü son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki milli kaleci Berke Özer için teklifte bulundu.

Genç kaleciyi iki yıldır takip ettiği belirtilen Manchester City scoutlarının oyuncunun transfer edilebilecek kaleciler listesinde en üst sıraya koyduğu ve konuyla ilgili olarak resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Resmi teklif

Verdiği transfer haberleriyle bilinen ve alt lig takımlarıyla ilgili özel paylaşımlarda bulunan Transfer Merkezi adlı sosyal medya hesabı da Manchester City'nin Altınordu'nun 16 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer için resmi teklif yaptığını attığı tweetle açıkladı.