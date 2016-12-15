T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester City'den Berke Özer'e resmi teklif

Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Berke Özer'in iki yıldır takip altında olduğu ortaya çıktı

15 Aralık 2016 14:52

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Enes Ünal'ın ardından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Berke Özer için teklifte bulundu.

İki sezon önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer eden Manchester City, gelecek vadeden Türk futbolculara olan ilgisi sürüyor.

İngiliz kulübü son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki milli kaleci Berke Özer için teklifte bulundu.

Genç kaleciyi iki yıldır takip ettiği belirtilen Manchester City scoutlarının oyuncunun transfer edilebilecek kaleciler listesinde en üst sıraya koyduğu ve konuyla ilgili olarak resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

 

Resmi teklif

 

Verdiği transfer haberleriyle bilinen ve alt lig takımlarıyla ilgili özel paylaşımlarda bulunan Transfer Merkezi adlı sosyal medya hesabı da Manchester City'nin Altınordu'nun 16 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer için resmi teklif yaptığını attığı tweetle açıkladı.

ETİKETLER

Berke ÖzerAltınorduManchester City

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24