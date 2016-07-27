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Spor

Manchester City'de 'Guardiola' kanunları: Pizza yasak, kilolu olan antremana çıkamaz

"Takımla antreman yapamayan birkaç futbolcumuz var"

27 Temmuz 2016 20:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, futbolcularını beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Guardiola'nın futbolcularına, "Açık söylüyorum, pizza yasak. Eğer fazla kilolarınız varsa takımla antrenman yapamazsınız" dediği belirtildi.

Manchester ekibinin Fransız savunma oyuncusu Gael Clichy, Manuel Pellegrini'nin yerine bu sezon takımın başına geçen 45 yaşındaki teknik adamın, oyuncularından sağlıksız gıdalardan uzak durmalarını istediğini ve fazla kilosu olanların A takımla antrenmana çıkamayacağı uyarısında bulunduğunu basınla paylaştı.

Kariyerini 2003 yılından bu yana İngiltere'de sürdüren ve Arsenal ile Manchester City formalarını giyen Clichy, "Eğer fazla kilolarınız varsa takımla antrenman yapamazsınız. Siz bunu çok duymuş olabilirsiniz ama ben bir teknik direktörün bunu yaptığına ilk kez şahit oluyorum. Ve takımla antrenman yapamayan birkaç futbolcumuz var" diye konuştu.

Guardiola'nın bazı meyve suları, pizza ve ağır yiyeceklere izin vermediğini aktaran Fransız futbolcu, "Bazı insanlar bunun normal olduğunu düşünebilir, doğrusu her zaman böyle değil. Uzun süredir futbol oynuyorum, bu canlandırıcı ve heyecan verici" ifadelerini kullandı.

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