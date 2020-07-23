Manchester City'nin göğüs reklamı, Süper Lig takımlarına bedel!

Süper Lig'deki 18 kulübün forma sponsorluk gelirleri toplamda 52 milyon Euro'yken, Premier Lig ekibi Manchester City'nin sadece göğüs sponsorluğundan 51.3 milyon Euro kazanması ligler arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından olan sponsorluk gelirleri takımların gücüne güç katıyor.

KPMG Football Benchmark ekibi de Avrupa'nın 7 büyük ligindeki kulüplerin forma sponsorluk gelirlerini inceledi. Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar, toplam 833 milyon Euro'luk forma sponsorluk geliriyle zirvede yer alıyor. Ligde yer alan 20 kulübün göğüs sponsorluğu kazancı toplam 398 milyon Euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 435 milyon Euro'ya ulaşıyor.

La Liga'yı Barcelona ve Real Madrid taşıyor

Premier Lig'in ardından İspanya La Liga kulüpleri 436 milyon Euro'luk forma sponsorluk geliriyle ikinci sırada yer alıyor. İspanyol kulüplerinin ana sponsorluk gelirleri 171 milyon Euro, diğer forma sponsorluk gelirleri ise 265 milyon Euro. 171 milyon Euro'luk ana sponsorluk gelirlerinden Real Madrid 70 milyon Euro, Barcelona 55 milyon Euro alıyor.

Süper Lig'in toplamı 52 milyon Euro

Süper Ligi'nin sponsorluk gelirleri ise Avrupa’ya oranla hayli düşük. 18 kulübün forma göğüs sponsorluk geliri 24 milyon Euro'yken, yan sponsorlardan kazancı ise 28 milyon Euro. Yani Süper Lig kulüplerinin 52 milyon Euro'luk toplam forma geliri, Manchester City'nin Etihad’dan sadece göğüs sponsorluğu için aldığı 51.3 milyon Euro kadar.

Avrupa'nın en büyük 7 liginin forma sponsorluk gelirleri

Ana Forma Sponsorluk Geliri (€) - Diğer Forma Sponsorluk Geliri (€)



Premier Lig (İngiltere): 398 milyon - 435 milyon

La Liga (İspanya): 171 milyon - 265 milyon

Bundesliga (Almanya): 166 milyon - 123 milyon

Serie A (İtalya): 132 milyon - 116 milyon

Ligue 1 (Fransa): 82 milyon - 66 milyon

Süper Lig (Türkiye): 24 milyon - 28 milyon

Eredivisie (Hollanda): 21 milyon - 20 milyon

Forma sponsorluğundan en çok kazanan 10 kulüp

Ana Forma Sponsorluk Geliri (€) - Diğer Forma Sponsorluk Geliri (€)



Real Madrid: 70 milyon - 120 milyon

Barcelona: 55 milyon - 105 milyon

Manchester United: 71.3 milyon - 85.4 milyon

Manchester City 51.3 milyon - 74.1 milyon

Arsenal: 45.6 milyon - 68.4 milyon

Chelsea: 45.6 milyon - 68.4 milyon

Liverpool: 45.6 milyon - 51.3 milyon

Bayern Münih: 35 milyon - 60 milyon

Juventus: 42 milyon - 51 milyon

Tottenham: 45.6 milyon - 34.2 milyon