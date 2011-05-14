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MANCHESTER CITY KUPAYI 5. KEZ KALDIRDI LONDRA (A.A)

14 Mayıs 2011 23:07

-MANCHESTER CITY KUPAYI 5. KEZ KALDIRDI LONDRA (A.A) - 14.05.2011 - İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Stoke City'yi 1-0 yenen Manchester City, kupayı kazandı. Ezeli rakibi Manchester United'ı yarı finalde Toure'nin golüyle eleyen Manchester City, Wembley Stadı'nda oynanan final maçını, yine Toure'nin 74. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 5. kez federasyon kupasını müzesine götürdü. En son 1976 yılında lig kupasını kazanan Manchester City, 35 yıllık kupa hasretine son verdi. 1904, 1934, 1956 ve 1969 yıllarında federasyon kupasını müzesine götüren Manchester ekibi, 1981 yılında kupada finale kadar yükselmiş ancak Tottenham Hotspur, finalde kazanan taraf olmuştu. 

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