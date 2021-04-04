Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak Lig Kupası finaline seyirci izni

Manchester City ve Tottenham arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Kupası) finaline seyirci izni çıktı. İki takım arasındaki finali 8 bin taraftar stadyumda izleyebilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester City ve Tottenham'ın finalde karşılaşacağı Carabao Kupası'nın seyircili oynanmasına onay verdi. Karara göre stadyuma 8 bin taraftar alınacak. Pilot uygulama olacak denemenin ardından uzmanlar sezonun geri kalanında statlara seyirci alımıyla ilgili karar verecek.

Manchester City-Tottenham arasında oynanacak Carabao Kupası final maçı 25 Nisan Pazar günü 18:00'da oynanacak.

Galibiyet ve mağlubiyet

Bu sezon Premier Lig'de iki takım arasında oynanan maçlardan takımlar birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Sezonun ilk maçında Tottenham, Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Londra temsilcsinin gollerini Son ve Lo Celso kaydetti.

İkinci maçta ise Manchester City sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. City'nin gollerini İlkay Gündoğan (2) ve Rodri attı.