Manchester City'de gündem yeniden Harry Kane

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, gelecek yaz transfer edeceği golcünün hesaplarını şimdiden yapmaya başladı.

Pep Guardiola'nın ekibi geçen yaz Tottenham'dan Harry Kane ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

ESPN'de yer alan habere göre, Ferran Torres'i 55 milyon euro'ya Barcelona'ya gönderen Manchester City, İspanyol futbolcudan gelen parayı ara transfer döneminde kullanmayacak. City bu ücretin üstünü tamamlayıp yaz aylarında golcü transferi yapacak.

Manchester City'de gelecek yaz için ilk tercih Harry Kane olarak öne çıkıyor. Sık sık Real Madrid'in gündemine gelen Erling Haaland da listede.

Bu sezon Premier Lig'de beklenen düzeye çıkamayan 28 yaşındaki Harry Kane toplamda 25 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.