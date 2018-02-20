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Spor

Manchester City, 2 lig altındaki Wigan'a elendi!

Kadro değeri 10 milyon Euro olan Wigan, değeri 333 milyon Euro olan City'yi yendi

20 Şubat 2018 14:06

Manchester City'i 2013 Federasyon Kupası finalinde yendikten sonra 2 lig aşağıya düşen Wigan Athletic,güçlü rakibine yine geçit vermedi. Böylelikle City'nin 4'te 4 yapma hayali de sadece hayalde kalmış oldu.

Sezonu 4 büyük kupa ile tamamlama hayalleri kuran City, Fabian Delph'in kırmızı kart gördüğü maçta Wigan'a 1-0 yenilerek Federasyon Kupası'na 5. turda veda etti. Maç boyunca yüzde 83 oranında topa hakim olan City'nin, kalesini tutan tek şut golle sonuçlandı.

Delph'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından City menajeri Guardiola ile  Wigan'ı çalıştıran meslektaşı Paul Cook arasında sert bir tartışma yaşandı. Sergio Aguero da maçın bitimiyle birlikte sahaya inen Wigan taraftarının arasında kaldı. 

Guardiola maç sonunda yenilgiyi haketmedikleri görüşündeydi. İlk yarının sonunda 10 kişi kalmalarına karşın ikinci yarıda da oyuna hükmettiklerini vurgulayan Guardiola; "90 dakika boyunca kalemizi tutan ilk ve tek şut gol oldu. Ancak futbol böyle bir oyun. Elendik ama yine de oyuncularımın performansından memnunum. Kendi oyunumuzu oynadık ve kazanmak için elimizden geleni yaptık" dedi.

Bugüne dek kendi oyuncularına yapılan sert faullerden şikayet eden Guardiola, Delph'in tartışmalı kırmızı kartının ise doğru olduğunu savundu.

(beIN SPORTS)

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