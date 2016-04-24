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Spor

Manchester City - Real Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Çakır'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Tarık Ongun yapacak

24 Nisan 2016 18:42

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Manchester City ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 26 Nisan Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, İngiltere'nin Manchester kentindeki City of Manchester Stadı'nda Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok'un 4. hakem olacağı müsabakada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlenecek.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda da görev almaya hazırlanan Cüneyt Çakır ve ekibi, sonolarak Liverpool ile Borussia Dortmund arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında düdük çalmıştı.

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda yarı final, geçtiğimiz sezon ise final yönetme başarısı göstermişti.

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