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Dünya
Deutsche Welle

Manchester bombacısıyla ilgili İstanbul iddiası

Manchester'da 22 kişiyi öldüren intihar bombacısının İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden saldırıyı gerçekleştirdiği İngiltere'ye gittiği bildirildi.

25 Mayıs 2017 21:52

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 22 yaşındaki Selman Abedi'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan transit geçiş yaparak Avrupa'ya gittiğini söyledi. Türk kaynaklar, Abedi'yle ilgili Avrupalı ülkelerden Türkiye'ye herhangi bir uyarı yapılmadığını da aktardı.

Reuters'a konuşan yetkililerse saldırganın Suriye'ye gittiğine dair bir kayıt olmadığını söylüyor. Alman istihbaratı da Manchester Arena'yı hedef alan saldırganın olaydan 4 gün önce Düsseldorf Havalimanı'nda aktarma yaptığı bilgisini paylaşmıştı. Saldırı öncesi farklı duraklara uğrayan Abedi'nin büyük bir militan ağına üye olmasından endişe ediliyor.

3 günde 8 gözaltı

Saldırının ardından geniş çaplı operasyon başlatan Manchester polisi, şu anda kadar sekiz kişiyi gözaltında aldı. Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve operasyonun günlerce devam edeceğini belirtti.

Operasyon, İngitere sınırılarını da aşmış durumda. Abedi'nin babası ve erkek kardeşi Libya'nın Trablus kentinde gözaltına alındı. Libya soruşturması konusunda İngiltere ile "yakın işbirliği" içerisinde olduklarını söyledi.

Saldırganın bütün bağlantıları ortaya konmaya çalışılırken, Manchester sakinleri saldırıda hayatını kaybeden 22 kişiyi anmak üzere bugün bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Anmaya katılanlar saldırının olduğu Manchester Arena'ya yakın bir noktaya çiçekler ve notlar bıraktı. Kraliçe II. Elizabeth de Manchester'daki bir çocuk hastanesinde saldırıda yaralanan çocuk ve gençleri ziyaret etti.

Libya asıllı Abedi, ABD'li pop sanatçısı Ariana Grande'nin Manchester'daki konseri sırasında düzenlediği intihar saldırısında en küçüğü 8 yaşında olmak üzere 22 kişinin ölümüne neden olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, AP, Reuters/DÇ, ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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