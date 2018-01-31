Manavgat'ta yaşayan Arnavutluk kralının kuzeni hayatını kaybetti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ARNAVUTLUK\'un merhum kralı Ahmet Zogu\'nun ikinci kuşaktan kuzeni, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde oturan Hafize Ayten Vural (86), yaşamını yitirdi.

Arnavutluk\'ta 1928- 1939 yılları arasında krallık yapan Ahmet Zogu\'yla ikinci kuşaktan kuzen olan ve Manavgat\'ta yaşayan Hafize Ayten Vural, hayatını kaybetti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) eski başkanı, Slovakya Antalya Fahri Konsolosu Şükrü Vural\'ın annesi olan Hafize Ayten Vural\'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. Manavgat Milli Egemenlik İlkokulu\'nda 4 derslikli ana sınıfı yaptıran Hafize Ayten Vural, 2\'si erkek 3 çocuk annesiydi.

Annesi ile Kral Ahmet Zogu\'nun dayı ve hala çocukları olduğu kaydedilen Hafize Ayten Vural\'ın cenazesinin, yarın Manavgat Eskihisar Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI