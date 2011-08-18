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Manavgat'ta iki kuzen ırmakta boğuldu MANAVGAT (A.A)

18 Ağustos 2011 21:29

-Manavgat'ta iki kuzen ırmakta boğuldu MANAVGAT (A.A) - 18.08.2011 - Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış köyünde serinlemek için Köprü Çayı'na giren 16 ve 12 yaşlarındaki iki kuzen boğuldu. Geçici işçi olarak çalışan aileleriyle birlikte Manavgat'ın Çakış köyüne gelen Berivan Baştürk (16) ve amcasının kızı Şirin Baştürk (12), öğle molası sırasında serinlemek için Köprü Çayı'na girdi. Berivan ve Şirin Baştürk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.  Akıntıya kapılan Berivan ve Şirin Baştürk'ün cesetleri, suya girdikleri yerden yaklaşık 400 metre ileride bulundu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

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