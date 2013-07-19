Manavgat'ta gece başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı



Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü yakınlarında gece yarısı başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü yakınlarında gece yarısı orman yangını başladı.

Baraj gölünün hemen yanındaki ormanlık alanda saat 01.00 sıralarında başlayan yangına, 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra, 60'a yakın orman işçisi müdahale ediyor. Bölgenin sarp ve sık ağaçlık olması nedeniyle karadan güçlükle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.