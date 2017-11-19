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Spor

Manavgat, Kepez'i tek golle geçti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta Manavgat Belediyespor, sahasında Kepez Beledyespor'u ilk yarıda Abaka'nın attığı golle 1-0 mağlup etti

19 Kasım 2017 19:37

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7\'nci Grup\'ta Manavgat Belediyespor, sahasında Kepez Beledyespor\'u ilk yarıda Abaka\'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Manavgat Atatürk Stadı\'nda oynanan karşılaşmaya Manavgat Belediyespor; Tuğrul, Adem, Ahmet, Murat, Gökhan, Celalettin, Hurşit, Abaka, Ahmet, Hakan, Engin Mustafa; Kepez Belediyespor ise Bekir, Bünyamin, Sedat, Selcan, Remzi, Erdinç, Salih, Onur, Merab, Enes İlhan, İbrahim onbiriyle başladı.

Manavgat Belediyespor\'un maçın başlamasıyla birlikte sağ ve sol kanatlardan geliştirdiği atak girişimlerinde ceza sahasına yapılan ortalarda Kepez Belediyesporlu savunma oyuncuları tehlikeleri önledi. 11\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Manavgat Belediyespor atağında, topla buluşan Abaka\'nın yaptığı ortada topu kaleci Bekir yumrukla çıkardı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 32\'nci dakikasında hakemin kararlarına tepki gösteren yedek kulübesindeki yedek kaleci Fahri sarı kart gördü. 36\'ncı dakikada sol taraftan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abaka düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 40\'ncı dakikada Abaka\'nın sağ taraftan kullandığı kornerden yapılan ortada Ahmet\'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Manavgat Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Manavgat Belediyesporlu Hakan\'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 49\'uncu dakikada Manavgat Belediyespor ceza sahasında rakibine faul yapan Kepez Belediyesporlu Onur direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 58\'inci dakikada ceza sahasında Hakan\'ın sert şutunda filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 78\'inci dakikada hakeme itiraz eden Kepez Belediyesporlu Murat ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşma Manavgat Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Futbolcuların sahaya çıkışı

- Seremoni

- Maçtan görüntüler

HABER- KAMERA:Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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