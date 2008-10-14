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Ekonomi

Manager Magazin: ‘Kriz atlatılmadı’

Manager-Magazin: “Dün ve bugün borsalarda yaşanan yükselmenin sebebi verilen desteklerle bankacılık sektörünün riskinin azalması ve yatırımların bu alana yönelmesidir.”

14 Ekim 2008 03:00

Manager-Magazin dergisinin yorumuna göre, ekonomik kriz atlatılmadı. Şu anda borsaların yükselmesinin sebebi, maddi destekler sayesinde bankacılık sektörünün riskinin azalması ve yatırımcıların bu alanda yatırımlarını çoğaltması...

Son günlerde yaşanan aşırı gerginlik ve beklenenden çok daha yüksek sayılara ulaşan borsadaki değer kayıpları dün ve bugün toparlanıyor. Ancak bunun sebebi Manager-Magazin dergisinin yorumuna göre piyasanın düzelmesi ya da krizin atlatılması değil. Dergi, hazırlanan destek paketleriyle bankacılık sektörüne olan güvenin tazelenmesi nedeniyle borsanın yükselişini sadece bir toparlanma olarak yorumluyor. Derginin yorumuna göre, yükseliş ile beklenen düşüş seviyelerine ulaşma yolunda ilerleyen borsa sadece bir anlık nefes alıyor. Birkaç güne kalmaz, borsadaki düşüşler dünya ekonomik durumunun seyrine tekrar uyacak, düşüşler daha normal boyutlara gerileyecek ama sürmeye de devam edecek…

“DJ'un 9000, Dax'ın 5000 puanı tekrar aşabilmesi yanlış anlaşılmasın: Hiç bir sorun çözülmedi” denilen yorum şöyle devam ediyor:

Piyasaların gelişmek için ihtiyacı olan stabilite ortamından daha çok uzağız. Önümüzdeki haftalarda destek verilen finans ve banka sektörüyle dolaylı bağı olan sigortacılık, sağlık ve dayanıklı ürün imal eden şirketlerin çok zor günler geçirmesi bekleniyor.

Açık olan soru ise borsanın bu krizin ikinci aşamasından nasıl kurtulabileceği. Finans sektörüne yapılan destekler ile devletlerin imkanları zorlandı, bundan sonra zorlanacak sektörlere - en azından devletler tarafından - destek verilmesi zor gözüküyor.

Banka sektörü şirketlere borç verecek ve belki de krizin sebebi olan bu sektör, krizden kârlı çıkan tek sektör olacak. Ancak unutmamak gerekir ki eğer bu borçları alan şirketlerin iflası söz konusu olur ve bu sayılar çok yüksek olursa, şuan yaşadığımızı çok daha önemsiz kılacak, bir kriz kapımıza dayanmış olur.

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