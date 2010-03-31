Mamutlar neden yok oldu?

T24 - Yünlü mamut olarak adlandırılan mamut türünün, ani bir olayın meydana gelmesi sonucu yok olmuş olabileceği bildirildi.



Proceedings of the Royal Society B adlı dergide bugün yayımlanan araştırma, 4 bin yıl önce Asya, Avrupa ve Kuzey Buz Denizinde bir adada yaşamış yünlü mamutların iklim değişikliği sonucu değil, muhtemelen hastalıktan veya fırtına sonucu yok olmuş olabileceğini gösterdi.



Araştırmada, kalıntıların yaşını belirlemek için kullanılan karbon 14 sayesinde, Sibirya'nın kuzeyine yakın Rusya'ya ait Wrangel adasında MÖ 1700 yılında birkaç mamudun yaşadığı belirlendi. Wrangel'de 4 bin yıl önce bir mamut sürüsünün yaşadığı biliniyor.



İsveç'teki Stockholm Üniversitesinden bir ekibinin Wrangel'de bulunan mamut kalıntılarında yaptığı DNA testleri, yünlü mamutların genetik çeşitliliğinin azalmadığını, hatta arttığını ortaya koydu. Böylece ekip, yünlü mamutların yavaş çevresel değişiklik sonucu değil, büyük bir fırtına, yeni bir virüs veya yeni bir bakterinin ortaya çıkmasıyla yok olmuş olabileceği sonucuna vardı.



Araştırmacılar, ayrıca Wrangel adasına mamutların yok olmasından yüzlerce yıl sonra gelen insanoğlunun, mamutların yok olmasına yol açmış olamayacağını açıklıyor.



Yünlü mamut, 750 bin yıl önce yaşamış step mamudundan türemiş.







