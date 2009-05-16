Mamur yeniden başkan



Kayserispor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Recep Mamur yeniden seçildi.



Kayserispor'da Recep Mamur bir kez daha başkanlığa seçildi.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan genel kurula, 155 üyeden 90'ı katıldı. Genel kurulda, yönetim kurulu üye sayısı 21'den 17'ye düşürüldü, en az 100 TL olan yıllık üye aidatları da 500 TL'ye yükseltildi.



Yapılan seçimlerde, başkanlığa Recep Mamur yeniden getirilirken, yeni yönetim kurulu da Şaban Miraboğlu, Türker Horoz, Mustafa Özhaseki, Yücel Şahin, Ali Çetin, Ali Çamlı, Rıfat Pehlivan, Erhan Karacaoğlan, Oğuz Ortaköylüoğlu, Mustafa Atsız, Mehmet Hızlıer, Sinan Karaoğlu, Sinan Somyürek, Tufan Koç, Dilaver Berk ve İskender Bölük'ten oluştu.



Kulüp başkanı Recep Mamur, yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Kayserispor ailesine yönetici olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.



Kulüp başkanlığı yaptığı 2003-2009 yılları arasında büyük başarılar yaşadıklarını ifade eden Mamur, ''Kulübümüz sadece sportif açıdan değil, idari ve mali açıdan da çok büyümüş, tesisleri ve demirbaşları ile Türkiye'nin en saygın kulüpleri arasına girmiş, borçsuzluğu ile de örnek kulüp olarak gösterilmiştir. Bu başarılarımız karşılığı aldığımız övgüler yanında bazı kesimlerin geçmişi unutarak yaptığı acımasız eleştirileri de göğüslemek zorunda kaldık. Bugün bütün bu eleştiri ve iddialara söyleyecek çok sözüm olmasına rağmen dostluk elimi uzatıp yeni bir sayfa açmayı, herkesi Kayserispor çatısı altında birleştirmeyi arzu ediyorum. Biliyorum ki Kayserispor hepimizindir'' dedi.



Gelecek yılların Kayserispor için atılım yılları olacağını, daha büyük hedeflere hep birlikte koşacaklarını vurgulayan Mamur, yeni tesislerin yapımına da 15 gün içinde başlanacağını sözlerine ekledi.



