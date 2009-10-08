T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Mamografi hayat kurtarıyor

Düzenli olarak mamografi kontrolünden geçen kadınların kanser riski daha az.

08 Ekim 2009 03:00

ABD’Lİ araştırmacılar tarafından yapılan son çalışmalar, hayatında hiç mamografi çektirmemiş olan kadınların meme kanserinden ölme ihtimalinin, düzenli olarak kontrolden geçen kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Cambridge Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen araştırmada 1990-1999 arasında kimisi düzenli mamografi çektiren, kimisi çektirmeyen 6997 meme kanseri hastası kadın incelendi ve hasta takibi 2007 yılından itibaren de devam etti. Araştırma sonucunda meme kanserinden ölen kadınların yüzde 75’inin hayatında hiç mamografi çektirmemiş olan kadınlardan oluştuğu belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24