Mamografi hayat kurtarıyor

ABD’Lİ araştırmacılar tarafından yapılan son çalışmalar, hayatında hiç mamografi çektirmemiş olan kadınların meme kanserinden ölme ihtimalinin, düzenli olarak kontrolden geçen kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Cambridge Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen araştırmada 1990-1999 arasında kimisi düzenli mamografi çektiren, kimisi çektirmeyen 6997 meme kanseri hastası kadın incelendi ve hasta takibi 2007 yılından itibaren de devam etti. Araştırma sonucunda meme kanserinden ölen kadınların yüzde 75’inin hayatında hiç mamografi çektirmemiş olan kadınlardan oluştuğu belirlendi.

