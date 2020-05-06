Mamak Belediyesi’nin gıda kolisini, AKP ilçe teşkilatı dağıttı, sayfasından tanıtım yaptı

T24 Ankara

İktidarın Koronavirüs salgını nedeniyle CHP’li belediyelerin bağış kampanyaları ile ücretsiz ekmek dağıtımını engellemesi gündemdeki yerini korurken, AKP’li belediyeler farklı uygulamalara imza atıyor.

AKP’li Mamak Belediyesi’nin hazırladığı gıda kolileri, halka AKP Etimesgut İlçe Başkanlığı tarafından dağıtıldı. Üzerinde “gıda kolisi” yazılı kolilerin dağıtımı sırasında çekilen fotorafları Facebook sayfasından paylaşan AKP Etimesgut İlçe Başkanlığı, “Kendi imkanlarımızla, Mamak Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Murat Köse’nin destekleriyle ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunduk” ifadeleri ile etkinliğini duyurdu.

Ankara’nın en büyük ilçelerinden olan Mamak Belediyesi’ni AKP yönetiyor. Etimesgut Belediyesi ise MHP’de bulunuyor. Belediyelerin valilikten ve hükûmetten bağımsız yardım toplaması ve faaliyette bulunmasına hükûmet ve AKP’den gelen tepkiler, bu konuda hazırlanan bakanlık genelgeleri ile ilgili tartışmalar sürerken, AKP’li Mamak Belediyesi’nin yardımı ile hazırlanan kolileri AKP Etimesgut İlçe Başkanlığı’nın dağıtması dikkati çekti.

AKP Etimesgut İlçe Başkanlığı, kolilerin dağıtılmasına yönelik etkinliğini Facebook sayfasından duyurdu. Sayfada fotoğraflar paylaşıldı ve “Kendi imkanlarımızla, Mamak Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Murat Köse’nin destekleriyle ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunduk” ifadeleri kullanıldı. Köse’ye destekleri için teşekkür edildi.

Belediyenin imkanları ile hazırlanan kolilerin bir partinin teşkilatı tarafından dağıtılması, üstelik Mamak Belediyesi’nin kolilerinin Etimesgut’ta AKP İlçe Başkanlığı’na gönderilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.