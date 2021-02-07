Mamak Belediyesi’ndeki ‘taciz’ tartışılmak istendi; belediye başkanı toplantıyı terk etti

AKP’li Mamak Belediyesi çalışanı R.D.’nin, belediye meclis üyesi bir kadını taciz ettiği iddiasına ilişkin tartışmalar bir kez daha Meclis toplantısına taşındı. İlk toplantıdaki iddiaları yalanlayan Belediye Başkanı Köse bu kez de konuşmak isteyen Meclis üyelerine söz vermeyerek salonu terk etti.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, CHP Mamak Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ferat Tokmak'ın 1 Şubat’taki meclis toplantısında gündeme getirdiği iddiayı yalanladı. Tokmak’ı, “CHP’deki taciz skandallarını örtmek” ile suçlayan Köse, iddialara açıklık getirmeden toplantıyı sonlandırdı.

Konuşmak isteyen ve konuya ilişkin dilekçe veren meclis üyeleri konuşturulmadı. Başkan Köse, açıklama yapmadan salonu terk etti. Köse’yle birlikte meclisin AKP’li üyeleri de salondan ayrılınca toplantı yarım kaldı. Tokmak, taciz iddiasına ilişkin söylediklerini ispat edemezse görevinden istifa edeceğini ifade etti. Tokmak, Murat Köse’ye de “Söylediklerimi ispat edersem belediye başkanlığından istifa edeceğinize söz veriyor musunuz?” diye sordu.

Ne olmuştu?

Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferhat Tokmak, belediye meclisi toplantısında Mamak Belediyesi’nde AKP’li bir belediye meclis üyesinin taciz edildiğini ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin tacize ilişkin olarak, “Abartmaya gerek yok, siz de biraz giyiminize kuşamınıza dikkat edin” dediğini aktardı.

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