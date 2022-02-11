Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi

Malatya’da mamadan zehirlenen göçmen 3 bebekten 2’si yaşamını yitirdi. Birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan ve akraba olan iki ailenin bireyleri, dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.

Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, yaşamını yitiren 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)