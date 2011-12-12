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Mama hırsızlarına 7'şer yıl istendi ADANA (A.A)

12 Aralık 2011 17:46

-Mama hırsızlarına 7'şer yıl istendi ADANA (A.A) - 12.12.2011 - Adana'da, bir marketten bebek maması çaldıkları iddia edilen anne ve 3 çocuğu hakkında 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde bir marketten 482 lira değerinde 12 kutu bebek maması çaldıkları iddiasıyla, şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne Nejla Ö. (57) kızı Gülşen T. (35), oğulları Mehmet Ö. (37) ve Murat Ö. (28) hakkında Cumhuriyet Savcılığınca iddianame hazırlandı. Adana 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında ''bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık'' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hırsızlık suçundan kaydı olan sanıklardan Nejla Ö'nün, polisteki savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, ''Biz hırsızlık yapmadık. Kızım Gülşen'in bebeği için mama alacaktık. Sıra çok olduğu için beklemeyip dışarı çıktık'' dediği bildirildi. Marketten hırsızlık yaparken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan sanıkların 2 marketten daha hırsızlık yaptıkları iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

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